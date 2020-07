Buch, Merch, Musik: K atja Krasavices Projekte gehen durch die Decke

Sängerin Katja Krasavice hat dieses Jahr schon so einige fette Erfolge gefeiert, von denen andere Stars nur träumen können. Vor ein paar Wochen kam ihr erstes Buch raus, in der "Bitch Bibel" verrät Katja Krasavice krasse Details und spricht ganz offen über ihr Leben. Das Buch wurde prompt zum Bestseller! Auch die anderen Projekte des Web-Stars sind mega erfolgreich. Katjas Online-Shop war super schnell ausverkauft, ihr Album "Boss Bitch" landete in den Charts ganz oben und neue Songs hat Katja auch schon angekündigt! Das Geheimnis ihres Erfolgs? Harte Arbeit und eine treue Fanbase!

Katja Krasavice bedankt sich bei Fans: „Ich liebe euch über alles.“

Katjas Fans stehen hinter ihr, egal was kommt. Der Support von ihren Fans bedeutet der 23-Jährigen unglaublich viel, das macht Katja Krasavice mit einer emotionalen Message an ihre Follower deutlich. In einer mehrteiligen Instagram Story lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf und bringt ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „Ich liebe euch über alles und es ist ein unglaubliches Gefühl, was ihr mir gebt und ich bin übertrieben dankbar, dass ich euch habe. (…) So wie ich einfach bin, liebt ihr mich und das ist so unglaublich.“ Ein süßer und ehrlicher Liebesbeweis, der zeigt, dass Katja ein enges Verhältnis zu ihren Fans hat.

