Katja Krasavice arbeitet an einem neuen Album

Katja Krasavice war in letzter Zeit etwas inaktiv auf Instagram. Der Grund: Sie arbeitet endlich wieder an neuer Musik und hat ein bisschen Zeit für sich gebraucht, um die Geheimnisse in ihrem Buch der "Bitch Bibel" zu verarbeiten. Aktuell ist Katja zum Glück wieder aktiver und verrät regelmäßig, was uns in Zukunft erwarten wird. In der Instagram-Story von Kumpel Marvin hat Katja Krasavice jetzt ein ziemlich heftiges Geheimnis zu ihrem neuen Album gedroppt …

Heftige Geheimnisse: So einen krassen Song hat Katja Krasavice noch nie gemacht

Wer "Boss Bitch" gefeiert hat, darf sich jetzt schon auf ein heftiges neues Album von Katja Krasavice freuen! Instagram/@katjakrasavice

Bereits vor einiger Zeit hat Katja Krasavice neue Songs angekündigt. Nach ihrem letzten Album "Boss Bitch" können Fans neue Tracks kaum mehr erwarten. Marvin und Katja haben in seiner Story Fragen über einen Instagram-Filter beantwortet: "Ich soll wissen, wann du das letzte Mal geweint hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das weiß", verrät Marvin in seiner Story, "Das war letzten Samstag, weil du mich heulend angerufen hast, als du aus dem Studio kamst, weil du so viel Schmerz und Trueness (dt. Ehrlichkeit) in deine Musik gesteckt hast." Das klingt emotional? Ist es auch, wie Katja Krasavice weiter erzählt: "Ich hab mein aller erstes krasses Lied gemacht, also sehr sentimental. Dann habe ich geweint, weil es alles zu viel für mich war, aber positiv gemeint." Klingt nach Freudentränen der Erleichterung – wird uns Katja mit einer krassen Ballade überraschen? Es bleibt spannend! Wir freuen uns jedenfalls, dass Katja auch auf ihrem Album wieder heftige Geheimnisse mit uns teilen möchte …

