Katja Krasavice: in ihrer "Bitch Bibel" verarbeitet sie ihre Gefühle

Mit ihrem Buch „Bitch Bibel“ hat es Katja Krasavice auf sämtlichen Bestseller-Listen geschafft. So einen krassen Erfolg hätte sich Katja dabei niemals zu träumen gewagt. Mithilfe ihres Buches, was erst vor Kurzem durch eine Hate-Aktion gestoppt werden sollte, verarbeitet die Boss Bitch die schweren Zeiten und harten Rückschläge in ihrem Leben. Auch auf Instagram ist Katja Krasavice super erfolgreich und gibt ihren Followern täglich einen Einblick in ihr Privatleben, inklusive freizügiger Bilder… Doch in letzter Zeit ist es um die „Doggy“ Sängerin etwas stiller geworden. Und das aus einem bestimmten Grund…

Katja Krasavice: Das ist der Grund ihrer Instagram-Abstinenz

Mit ihrer „Bitch Bibel“ möchte Katja Krasavice anderen Mut machen, harte Zeiten durchzustehen und nie aufzuhören, an sich und seine Träume zu glauben. Denn auch die Boss Bitch hatte es in ihrem Leben nicht immer einfach und der Weg zu ihrem Erfolg war scheinbar um einiges krasser, als viele Fans erwartet hättet. Wie Katja Krasavice auf Instagram nun bekannt gibt, ist genau das auch der Grund ihrer Instagram-Abstinenz. Sie muss die Themen in ihrem Buch erst einmal selbst verarbeiten: „Habe 1000.000de Fragen von euch wieso ich die letzten Tage nichts gepostet habe. Leute ehrlich das, was in dem Buch steht, ist mein Leben. Und es dreht mir den Magen rum. Muss selbst erstmal verarbeiten“, so die Boss Bitch. Wir können die Veröffentlichung ihres Buches kaum noch abwarten und hoffen, dass es Katja schnell wieder besser geht.

Auf Instagram nennt sie nun den Grund ihrer Instagram-Abstinenz Instagram @katjakrasavice

