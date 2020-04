Katja Krasavice: Platz 1 für ihre "Bitch Bibel"

Am 20. April überraschte Katja Krasavice ihre Fans mit dem bislang größten Projekt ihres Lebens: Die „Bitch Bibel“. Auf 208 Seiten ließ die Sängerin die Hüllen fallen und schrieb all das nieder, was ihr in den letzten Jahren auf dem Herzen lag. Mit Erfolg! Bereits vor Verkaufsstart landet ihr Buch auf Platz 1 in vielen Bestseller-Listen. Damit soll jetzt jedoch Schluss sein. Der Grund dafür: Eine Christen-Gruppe möchte die Veröffentlichung stoppen. 😳

"Bitch Bibel": Nicht-Veröffentlichung kommt für Verlag nicht infrage

Mit ihrer „Bitch Bibel“ möchte Katja Krasavice ihren Fans Mut machen und ihnen Helfen aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Seit langem fiebert sie auf den Verkaufsstart am 03.06. hin. Dieser soll jetzt jedoch verhindert werden. Denn die rechtskonservative Christen-Gruppe „CitizienGo“ möchte jetzt dafür sorgen, dass Katja Krasavices Buch gestoppt wird! Auf einer Social-Media-Plattform riefen sie dazu auf, gegen die Veröffentlichung der „Bitch Bibel“ vorzugehen. Daraufhin erreichten den Verlag von Katja Krasavice mehr als 1000 Protest-Mails. Die Message dabei bleibt gleich: „Stoppen Sie die blasphemische „Bitch Bibel“. Krass! Für den Verlag steht jedoch fest: Nichts kann sie stoppen, das Buch zu veröffentlichen. Ein Glück! Denn erst vor Kurzem musste Katja einen harten Schicksalsschlag verkraften: Ihre langgeplante Boss-Bitch-Tour musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Doch auch da weiß sich die Doggy-Sängerin zu helfen und plant im Handumdrehen neue Termine. Mega!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!