Katja Krasavice erreicht 1 Million Abos auf TikTok

Nachdem Katja Krasavice in letzter Zeit etwas Inaktiv auf Instagram war, startet sie jetzt wieder extrem durch! Erst überrascht sie ihre Fans, indem sie ein neues Album ankündigte und jetzt erreichte sie auch noch einen richtig krassen Meilenstein: Auf TikTok knackte sie die Millionengrenze! 😱 Und dass, obwohl diesen Status nur wenige Deutsch-Rapper bisher überhaupt erreicht haben. Die Boss Bitch hat es einfach drauf und zeigt ihren Hatern mal wieder, dass sie alles erreichen kann, was sie sich vornimmt.

Katja Krasavice bietet Fans krasse Chance!

Auf Instagram lässt Katja Krasavice die Bombe platzen: Sie hat auf TikTok eine Million Follower erreicht! 😍🎉 Damit hat sie den Deutsch-Rapper Samra (609.000 Follower, Stand: 28. Mai) abgehängt und befindet sich derzeit auf Platz drei der Deutsch-Rapper auf TikTok. Not bad! Zu Loredana fehlen ihr dabei gerade mal 100.000 und zu Capi 300.000 Follower. Definitiv zu schaffen! Doch Katja wäre nicht eine wahre Boss Bitch, wenn sie sich nicht standesgemäß bei ihren Followern bedankt und ihnen eine krasse Chance bietet: Die Boss Bitch verspricht ein paar Fan-Accounts als Instagram-Shoutout zu pushen.

Katja kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat tatsächlich auf TikTok die Millionen-Grenze geknackt! Instagram @katjakrasavice

Katja Krasavice bedankt sich bei ihrer Community

Für viele Fans könnte so schon bald ein großer Traum in Erfüllung gehen: Von der Boss Bitch persönlich gepusht werden. Mega! Katja ist einfach super dankbar und weiß ihre Fans krass zu schätzen. „Danke für die eine Million! Es gibt im Rap-Game fast keinen Künstler in Deutschland – ich glaube, noch ein, zwei andere, die eine Million haben. Also bin ich wieder eine der Queens! Und über heftig: Ich werde ein paar von euch aussuchen, die mich abonniert haben – die poste und ein bisschen pushe“, so Katja in ihrer Insta-Story. Diese Community-Liebe muss ihr erstmal einer nachmachen. Katja Krasavice begeistert ihre Fans, klar, dass deshalb auch in ihrem Onlineshop alles weg ist!

