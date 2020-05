Katja Krasavice: Ihre Fanbase ist extrem!

Eines kann man Katja Krasavice definitiv lassen: Es läuft bei ihr! Millionenfach geklickte Videos auf YouTube, ausverkaufte Touren, Platz 1 in den Charts, ein eigenes Buch und einen eigenen Shop – der jetzt sogar komplett ausverkauft ist!!! Krass! Das kann nicht mal die Boss Bitch selbst glauben. Mit ihrer ehrlichen Art baute sie sich so eine extreme Fanbase auf, dass ihr ganzer Online-Shop nun komplett leergeräumt ist. Das Problem dabei: So schnell kommt nichts nach…

Katja Krasavice: Onlineshop ausverkauft!

Erst vor Kurzem gab Katja Krasavice auf Instagram bekannt, dass sie bereits an neuen Songs arbeitet. Und dass, obwohl ihr größtes Projekt noch nicht einmal draußen ist: Katjas Bitch Bibel. Fans warten sehnsüchtig auf den 03.06., denn dann können sie endlich ihr Buch in den Händen halten. Bis dahin vertreiben sie sich scheinbar die Zeit in ihrem Online-Shop, denn da ist momentan alles ausverkauft!!! Da macht selbst Plaudertasche Katja sprachlos. „Heftig!! Der katja-shop,de ist nun komplett ausverkauft. Ihr seid krank – danke, ich liebe euch. Jetzt ist erstmal alles weg – ist auch schwierig neu zu produzieren in der Corona Zeit. Ich las es direkt wissen, wenn wieder etwas Geiles – wie z. B. der Hndbhdg Crewneck hergestellt wird – dann wieder so lange der Vorrat reicht“, gibt die Boss Bitch auf Instagram bekannt. Wir drücken ihr definitiv die Daumen, dass sie bald wieder neuen Stoff hat, um ihre Fans zu versorgen.

