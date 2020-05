Katja Krasavice: DAS lässt ihr Herz höher schlagen

Bei Katja Krasavice könnte es zurzeit nicht besser laufen. – Ihr Buch „Bitch Bibel“ geht extrem durch die Decke und die Boss-Bitch könnte nicht glücklicher sein. Doch das war nicht immer so, wie Katja immer wieder klarstellt. Früher habe sie kaum Geld gehabt und konnte sich nicht mal ein Bahn-Ticket leisten. Umso krasser, dass sie sich jetzt etwas super teures gegönnt hat, was ihr Herz höher Schlägen lässt!

Katja Krasavice kündigt in ihrer Insta-Story ein ganz besonderes Foto an. Instagram @katjakrasavice

Katja Krasavice gönnt sich einen neuen Mercedes!

Spätestens auf ihrer „Boss-Bitch“-Tour hat Katja Krasavice allen bewiesen, wie erfolgreich sie ist! Ihre Fans überrascht sie immer wieder mit neuen Projekten und zeigt, was sie draufhat! Nachdem sie sich mit ihrem Debüt-Album „Boss-Bitch“ Platz 1 gesichert hat, belohnt sie sich jetzt selbst mit einem brandneuen Auto. Auf Instagram lässt sie die Bombe platzen und zeigt ihren fetten Schlitten! Ab sofort nimmt Katja Krasavice in einem schwarzen Mercedes AMG GT Platz. 😳 Krass! Dazu schreibt sie: „Früher musste ich Bahn fahren schwarz ohne Ticket – mit Paranoia erwischt zu werden da ich mir kein Ticket leisten konnte… Jetzt habe ich 2 Autos – kein Leasing, beide Bar bezahlt. Das ist mein neuer respektloser AMG GT. Danke an meine Fans, ich liebe euch, ohne euch wäre das alles nicht möglich.“

Katja Krasavice dankt ihren Fans!

Bei so viel Arbeit kann man sich auch mal etwas gönnen! Das dachte sich auch Katja und gönnt sich mal eben so eine richtig fette Karre. Dabei vergisst Katja jedoch nie, wem sie ihren krassen Erfolg zu verdanken hat. Immer wieder bedankt sie sich deshalb bei ihren Fans und stellt klar, dass es ohne sie niemals dazu gekommen wäre. Die Boss-Bitch ist super happy darüber, dass ihre Fans sie bei jedem ihrer Projekte Supporten und zu ihr stehen. Diese Fan-Nähe macht Katja Krasavice super besonders und zeigt, dass nicht jedem der Erfolg zu Kopf steigt.

