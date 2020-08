Katja Krasavices: Neues TikTok lässt Fans rätseln

Was Katja Krasavice anfasst, wird zu Gold. Sie ist erfolgreiche Sängerin, YouTube-Star und mit ihrer "Bitch Bibel" ist Katja Krasavice sogar Bestseller-Autorin. Und sie wird auf Social Media gefeiert. Die TikToks der Boss Bitch (TikTok: @katjakrasavice) laden regelmäßig auf TikToks "For You"-Page und gehen viral. 1,4 Millionen Fans verfolgen Katja auf der Social-Video-Plattform (Stand: 12.08.2020). Jetzt sorgte Katja Krasavice mit einem neuen TikTok für Aufsehen: "Tasche tragen Katja Krasavice Edition", schreib sie zu ihrem Clip. Darin sitzt die Boss Bitch im Kofferraum eines Mercedes. Von dort aus zieht sie einen Hubwagen hinter dem Auto her, auf dem ihre Gucci-Tasche steht. So weit so gut. Aber ein Detail sticht bei dem Clip sofort ins Auge: Das Auto fährt in Schrittgeschwindigkeit, von einem Fahrer fehlt jedoch jede Spur. Das fällt auch Katjas Followern auf und so beginnt auch sofort eine heftige Diskussion unter dem Clip. Fährt das Auto wirklich von alleine?

Ist Katja Krasavices TikTok fake?

In den Kommentaren unter Katjas neuem TikTok gibt es nur ein Thema: "Wie fährt dieses Auto?", denn ein Fahrer ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Doch einige Fans sind sich sicher: Das Video ist fake "Guckt mal ganz zum Schluss, da kommt plötzlich ein Kopf hoch", kommentiert ein gewiefter Follower. Und tatsächlich erkennt man im Video, dass etwas auf der Rückbank passiert. "Dass einer das Auto schiebt, sieht man am Schatten", fügt ein anderer Fan hinzu. Katja äußert sich jetzt auf Instagram zum Video und sagt: "Voll viele von euch sagen, dass jemand das Auto schiebt, weil da sitzt niemand drinnen und es fährt von alleine und ich sag euch, ich bin keine Boss Bitch, ich bin nicht Nummer 1 Künstlerin, wenn jemand das Auto schiebt, also es schiebt wirklich niemand das Auto, es fährt von alleine." Ob fake oder nicht: Wir finden die Idee mega und freuen uns auf viele weitere kreative TikToks von Katja Krasavice!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!