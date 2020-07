Katja Krasavice: Ihre Vergangenheit machte sie zu der Frau, die sie heute ist

Katja Krasavice verstellt sich nicht und sagt immer ehrlich ihre Meinung. In ihrem autobiografischen Buch "Die Bitch Bibel" spricht die gebürtige Tschechin offen über ihre Vergangenheit. Mobber, Stress in der Schule, ein Vater mit Alkoholproblemen und vieles mehr. Die 23-Jährige wollte den Leuten zeigen, was sie zu der Frau gemacht hat, die sie heute ist. Fast hätte Katja diesen Schritt nicht wagen können, da viele ihrer Gegner die Bucherscheinung verhindern wollten. Hunderttausende Unterschriften gegen das Buch wurden gesammelt, doch Katja Krasavice und ihre Fanbase haben sich gewehrt und den Fight gewonnen. Mittlerweile erschien die "Die Bitch Bibel" auch als Hörbuch und man kann alle Kapitel des Buchs auch kostenlos auf Spotify streamen. Doch wieso kommt die "Boss Bitch" ständig in das Kreuzfeuer von allen?

Katja Krasavice: Mehr Freiheiten für Frauen!

Mit ihrer echten und realen Art baute sich Katja Krasavice seit 2014 ihre Fanbase auf. Doch was ist es, was ihre Hater immer wieder so wütend macht? Katja zieht sich eben sexy an und zeigt gerne ihren Körper. Doch ist Katja Krasavices Schweinskram nicht ihre Sache? Sie ermutigt Frauen, öfters mal eine Bitch zu sein. Aber das ist überhaupt nicht negativ gemeint, denn für Katja ist Bitch keine Beleidigung. Für die "Sugar Daddy"-Sängerin ist dies ein Ausdruck einer Frau, die stolz auf ihren Körper und ihre Sexualität ist. Und das ist Katja Krasavice zu 100 %! In ihrer aktuellen Insta-Story nimmt sie Bezug zum Thema Puff für Frauen."Ich finds immer noch total krank und dumm, dass es keinen Puff für Frauen gibt". Gleichberechtigung und Sexualität sind wichtige Themen für die Social-Media-Queen.

