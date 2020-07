Katja Krasavice ist erfolgreicher denn je

Mit ihren freizügigen YouTube-Videos kam der Fame. Das erste Album der Bo$$ Bitch schoss direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Die Kult-Blondine Katja Krasavice hat es mit über zwei Millionen Followern geschafft und gehört mittlerweile zu Deutschlands erfolgreichsten Künstlerinnen. Ihr erstes Buch, die "Bitch Bibel", wird direkt ein Verkaufswunder!

Bitch Bibel als Hörbuch

In ihrem autobiografischen Buch spricht die gebürtige Tschechin offen über ihre Vergangenheit. Fans verschlingen ihre Zeilen und lieben Katja für ihre „bitchige“ Art. In dem Buch ermutigt sie ihre Fans, an sich selbst zu glauben und so zu sein, wie man sich am wohlsten fühlt. Katja Krasavice verrät in ihrer "Bitch Bibel" krasse Details und erzählt von falschen Freunden, Mobbing und schlimmen Dingen, die sie in ihrem Leben erfahren musste. Für alle, die nicht so gern lesen, kommt jetzt die "Bitch Bibel" als Hörbuch bei Amazon und Co. raus!

Message an ihre Fans

Katja Krasavice hat es ihren Feinden gezeigt und zu wahrer Stärke gefunden. Die Message der Queen of Bitches: Egal ob du eine Nonne oder eine Schlampe bist: Steh zu dir - dann gehört dir die Welt. Die Deutsch-Rapperin zeigt allen, die einst nicht an sie geglaubt haben den Mittelfinger und trifft damit direkt in die Herzen ihrer Fans! Bald gibt es auch neue Musik von ihr…

Neues Album von Katja

Aktuell arbeitet Katja Krasavice mit Hochdruck an ihrem neuen Album. Die Fans warten bereits sehnsüchtig auf den Release neuer Songs. In ihrer Insta-Story kündigt Katja Krasavice bereits an, dass es neben neuen Songs zum Release auch etwas ganz Krasses geben wird, was es so noch nie gab. Wir sind gespannt!

