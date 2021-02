Katja Krasavice: Ihr "Friendzone"-Look geht in Amerika viral

Katja Krasavice ist aktuell dabei die Rap-Welt zu erobern. Die Sängerin hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, um ihren Album-Release und die neuen Musikvideos ganz besonders zu machen. Schon die erste Single des "Eure Mami"-Albums hat alle umgehauen: Für das "Million Dollar A$$"-Video mit Rapper Fler, hat Katja Krasavice extrem viel Kohle ausgegeben. Der Hype ist real, denn ihre Album-Box ist überall ausverkauft. Mittlerweile verdienen Fans sogar schon viel Geld mit dem Merch von Katja Krasavice. Auch ihre neuste Single "Friendzone" ging wieder viral – dieses Mal jedoch auch in Amerika! Denn es gibt eine ganz verrückte Verwechslung mit Rap-Star Nicki Minaj …

Fans verwechseln Katja Krasavice und Nicki Minaj

SLAY! Für ihr Musikvideo zu "Friendzone" hat Katja Krasavice ihre Fans mit einem extrem heißen Look überrascht. In den Kommentaren auf YouTube wird die Sängerin für die heftige Qualität ihrer Videos und Looks gefeiert. Rap-Star Qualitäten wie bei internationalen Stars und auch der Hype ist so groß. Katjas Look ist nämlich in Amerika viral gegangen. Irgendjemand hat das Gesicht von Nicki Minaj auf ein Foto von Katja Krasavice montiert, das Fake-Bild sah so gut aus, dass es Fans von Nicki Minaj überzeugt hat. Plötzlich haben alle geglaubt, dass Nicki Minaj neue Musik rausbringen wird. Katja postete einige Tweets in ihrer Instagram-Story, um die Verwechslung aufzuklären und auch in den YouTube-Kommentaren finden sich viele Fans aus Amerika, die schreiben: "Bin hier, weil jemand Nicki auf dein Gesicht gemorpht hat und du jetzt trendest." Craaaaazy! Nach dem Hype wären wir für ein "Nicki Minaj x Katja Krasavice" Feature – die Looks wären sicher Flawless!

Nicki Minaj als Katja Krasavice: Diese bearbeiteten Bilder haben auch Katja verwundert. Instagram/@katjakrasavice

