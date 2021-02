Katja Krasavice: So viel Geld verdienen Fans mit ihrem Merch!

Katja Krasavice: Fans verkaufen Merch auf eBay Kleinanzeigen

Der Hype ist real! Katja Krasavice hat endlich ihr neues Album "Eure Mami" veröffentlicht und Fans rasten völlig aus. Die Album-Box ist schon seit Wochen komplett ausverkauft und auch ihre Merch-Drops sind eigentlich immer in wenigen Minuten ausverkauft, weshalb die Server des Shops auch schon einige Male abgestürzt sind. Katja Krasavice überrascht ihre Fans in regelmäßigen Abständen mit neuen Looks, die eigentlich alle streng limitiert sind. Das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Produkte von Katja Krasavice sind jedoch so beliebt, dass sie von Fans für ziemlich viel Geld auf eBay Kleinanzeigen weiterverkauft werden …

So viel Geld verdienen Fans mit Merch von Katja Krasavice

Katja Krasavice ist bekannt dafür, dass ihr Merch besonders gute Qualität aufweist und für einen erschwinglichen Preis zu haben ist. Unter einer Bedingung: Man muss schnell sein, denn meistens ist ihr Shop in nur wenigen Minuten ausverkauft. Unter den Fans von Katja scheinen sich außerdem auch ein paar Business-Nasen zu verstecken, denn ihr Merch und auch die "Eure Mami"-Box werden aktuell für sehr viel Geld auf eBay Kleinanzeigen verkauft, wie die Sängerin selbst auf Instagram verriet. Wie viel Geld ihr mit Katjas Merch verdienen könnt? Tja, wenn ihr Glück habt, dann ziemlich viel! In ihrer Story postete Katja einen Screenshot, der zeigte, dass die "Eure Mami"-Box bereits für 350 € angeboten wird! Dazu schreibt Katja Krasavice in ihrer Story: "Krank! Mit Drops und allen Artikeln von mir kann man so viel Geld machen, unglaublich." Und vermutlich wird es in Zukunft noch krasser, denn diese Woche gibt es den letzten offenen Drop für alle, bevor ihre Teile bald zuerst exklusiv an alle Chip-Besitzer angeboten werden, also nur die Menschen, die eine "Eure Mami"-Box ergattert haben. Die Frage ist nur, ob ihre treusten Fans auf ihr Privileg verzichten werden!

Katja Krasavice kann selbst kaum fassen, für wie viel Geld ihre Produkte weiterverkauft werden. Instagram/@katjakrasavice

