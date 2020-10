Katja Krasavice: Neuer Look für "Eure Mami" Album

Katja Krasavice ist DIE Queen der Perfektion und Inszenierung, bei ihr sind immer ALLE Details durchdacht. Schon mit ihrem krassen Teaser zu "Million Dollar A$$" hat Katja Krasavice alle überzeugt. Morgen ist es endlich so weit, dann veröffentlicht "Eure Mami" endlich den ersten Track aus ihrem neuen Album. Auf ihr erstes Feature mit Rapper Fler ist Katja besonders stolz, deshalb wird es gleich auch der erste Track – sie will es allen beweisen. Für ihr "Eure Mami" Album hat sich Katja Krasavice extra einen neuen Look überlegt und sich eine bunte Perücke im Rainbow-Look anfertigen lassen. In einem TikTok hat sie verraten, dass die Haare stolze 1.500 € gekostet haben. Jetzt überrascht sie und wieder mit einem neuen Look …

Katja Krasavice überrascht wieder mit neuen Haaren!

Wir lieben die neuen Haare von Katja! 😍 Instagram/@katjakrasavice

Bye, Rainbow-Hair! Hello, Peachy-Princess! In der Instagram-Story präsentiert Katja Krasavice stolz ihren neuen Look. Es ist wieder eine lange glatte Mähne dieses Mal jedoch im pink-orangenen Hombré-Style – richtig schöne Sundowner-Farben! Wir sind sehr gespannt, ob man den neuen Look auch im Musikvideo sehen wird oder ob Katja dort den Rainbow-Haaren treu geblieben ist. Das Musikvideo erscheint heute um 23:59 Uhr, ab Mitternacht könnt ihr "Million Dollar A$$" dann auch überall streamen. In ihrer Instagram-Story hat Katja außerdem verraten, dass das Musikvideo auf ihrem kleineren YouTube-Kanal "Katja Krasavice Music" erscheinen wird.

Katja Krasavice ist außerdem für den goldenen BRAVO-Otto-2020 in der Kategorie "Hip Hop national" nominiert – hier könnt ihr für sie voten!

