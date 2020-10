"Eure Mami": Katjas Krasavices erster Track vom neuen Album

Vor kurzer Zeit läutete die Sängerin eine neue Ära ein. Nach ihrem "Boss Bitch"-Album hat sich die Katja Krasavice ganz neu erfunden und ist jetzt "Eure Mami" mit Rainbow-Hair. Während die gleichnamige Platte erst am 29. Januar 2021 erscheint, muss ihre große Fan-Base nun nicht mehr länger warten. Am Donnerstag, den 22. Oktober – also noch diese Woche 🤩 – released sie ihre erste Single-Auskopplung aus ihrem zweiten Album. Der Track trägt den Namen "Million Dollar A$$" und einen kleinen Vorgeschmack haben wir auch schon bekommen!

So hot ist Katja Krasavices Teaser zu "Million Dollar A$$"

Für alle die Katja Krasavice kennen und spätestens beim Titel "Million Dollar A$$", ist klar, dass auch ihr neuer Song freizügig, heiß und gewohnt direkt sein wird. Bestätigt wird das nun auch durch das gerade veröffentlichte Teaser-Video zum Track. Darin reitet die 24-Jährige nackt und mit Glitzer-Mundschutz auf einem Einhorn oder trägt eine riesige Schlange auf den Schultern, während im Hintergrund immer wieder lautes Stöhnen zu hören ist. Von den Lyrics oder dem Beat ist im Clip aber noch nicht viel zu erkennen. Damit wollen uns Katja Krasavice, Rapper Fler und Regisseur Specter, die beiden anderen Künstler, die an Song und Video beteiligt sind, wohl am Donnerstag überraschen. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt!

