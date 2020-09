Katja Krasavice ist jetzt "Eure Mami"

Katja Krasavice will nächstes Jahr ihr neues Album "Eure Mami" veröffentlichen. Mit dem Ziel noch krasser und erfolgreicher damit zu sein, als schon mit ihrem Debüt-Album "Boss Bitch". Wir erinnern uns kurz: Katja ist bereits mit ihrem ersten Album auf Platz 1 der Charts gelandet. Sie hat sich also wieder viel vorgenommen, aber das sollte für sie kein Problem sein. Denn Katja Krasavice hat bereits einen krassen Meilenstein im Rap-Game erreicht und auch mit ihrem Buch "Die Bitch Bibel" wurde sie zur Bestseller-Autorin. Katja hat eben einen unstillbaren Ehrgeiz, aber nicht nur das. Katja Krasavice hat scheinbar auch keine Angst vor Konkurrenz. Das hat sie jetzt mit einer Ansage an alle Deutschrap-Stars deutlich gemacht.

Ansage von Katja Krasavice an Deutschrap-Stars

Katja Krasavice macht gerne mal eine Ansage. Erst im April machte sie eine an Comedy-Star Oliver Pocher. Auf Instagram schreibt die "Casino"-Sängerin jetzt: "Ansage! Welche Deutschrapperin traut sich in meiner Release Woche mit ihrem Album zu kommen? Ich warte auf euch 29.01.21 -> Treffpunkt." Eine mutige Aussage von Katja Krasavice. Wir sind sehr gespannt, ob jemand auf ihre Ansage eingehen wird und die Challenge annimmt. Loredana wird es schon mal nicht sein. Sie veröffentlicht ihr neues Album "Medusa" nämlich noch dieses Jahr am 11. Dezember.

