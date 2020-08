Katja Krasavice: Geständnis auf TikTok

Es ist so weit: Katja Krasavice hat ihr neues Album "Eure Mami" angekündigt, welches am 29. Januar 2021 erscheint. So wie wir Katja kennen, hat sie dabei an alle Details gedacht. Ein neuer Look, ein erweitertes Image und eine special Fan-Box mit bisher geheimen Inhalten. Außerdem wird es auf diesem Album auch ein Feature geben, welches bereits für viele Spekulationen gesorgt hat. Zur Freude ihrer Fans ist die Sängerin aktuell auch extrem aktiv auf TikTok! Erst kürzlich hat Katja Krasavice ein TikTok mit einer ziemlich wichtigen Botschaft gepostet. Jetzt hat sie die Plattform schon wieder für ein ehrliches Geständnis genutzt.

So viel kosten die Schönheits-Ops von Katja Krasavice

Auf Tik Tok postete Katja Krasavice gestern Abend ein Video mit dem Titel: Mein Outfit kostet 26.580 €. Wer glaubt, dass es sich dabei um ein paar abgefahrene Designerteile und Diamanten handelt, liegt jedoch falsch. Katja spricht hier von ihren Schönheits-Operationen. Ihr Kleid kostet lediglich 80 €. Ihre bunten Haare, die sie extra für den "Eure Mami"-Look hat anfertigen lassen, kosten stolze 1.500 €. Für ihre Nasen-Ops hat sie bisher 9.000 Euro ausgegeben. Ihre Lippen sind mittlerweile 5.000 Euro wert und ihre Brüste sogar 11.000 Euro. Nur für ihren smarten Geschäftssinn und den kreativen Kopf, musste sie nichts zahlen, der gehört einfach zu ihrem coolen Art.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst! Für alle Katja-Fans ist diese Ausgabe natürlich ein Muss. 😜