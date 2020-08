Katja Krasavice: So sieht sie als Mama aus

"Eure Mami": Katja Krasavice geht voll in neuer Rolle auf

Für die Fans der Sängerin gab es vor ein paar Tagen eine krasse Überraschung: Katja Krasavice wechselt von "Boss Bitch" zu "Eure Mami". Um zu verdeutlichen, dass für sie ein komplett neuer Karriereabschnitt beginnt, löschte die 24-Jährige all ihre vorherigen Posts auf Instagram. Natürlich blieb der Account nicht leer, denn Katja Krasavice veröffentlichte direkt das Cover ihres zweiten Albums "Eure Mami", das am 29. Januar 2021 erscheinen wird. Die Platte selbst sowie die limitierte Box dazu kann aber schon jetzt vorbestellt werden.

Katja Krasavice mit Kinderwagen unterwegs

Passend zu ihrem neuen Image war es für Katja Krasavice auch Zeit für einen ganz anderen Look: Sie trägt ihre langen Haare jetzt im Rainbow-Style. Modetechnisch bleibt sie sich aber treu und zeigt sich genauso sexy und freizügig, wie wir sie kennen und lieben. Auf Insta postete sie dazu noch ein Video, in dem sie mit High Heels, Minirock und Fake-Fur-Jacke einen Kinderwagen samt Baby-Puppe durch die Stadt schiebt und in der Caption schreibt sie dazu : "Was meinten die Hater? „Katja sollte niemals Kinder haben“ 🤣 Keine Zeit EURE MAMI muss mit dem Baby spazieren gehen". Wir feiern es!😂

