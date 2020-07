Katja Krasavice: Was sie anfasst, wird zu Gold!

Nicht kleckern, sondern klotzen ist das Motto von Webstar Katja Krasavice. Die 23-Jährige ist ein erfolgreicher YouTube-Star, Sängerin und Bestseller-Autorin. Ausverkaufte Konzerte und Klicks und Streams ohne Ende zeigen, wie krass ihre Fans sie feiern und Katja unterstützen. Auch der Merch von Katja Krasavice ist mega erfolgreich und so gefragt, dass Katja innerhalb von Minuten einen krassen Gewinn absahnt!

Katja Krasavice Merch: Neues T-Shirt super schnell ausverkauft

Ein neues T-Shirt im Katja-Shop beschert Katja Krasavice ein fettes Plus auf dem Konto. Auf Instagram zeigte sich der Webstar in dem neuen schwarzen Shirt mit den Worten „Boss Bitch“ auf der Vorderseite und dem Aufdruck „Hate nicht die Bitch, hate das Game“ auf der Rückseite. Besonders nice: Das T-Shirt leuchtet sogar im Dunkeln! Nur 1.000 Stück des HNDBHDG-Shirts waren im Shop verfügbar, nach nur 10 Minuten war das limitierte Teil restlos vergriffen! Nicht das erste Mal, dass im Shop von Katja Krasavice alles weg war, wegen des großen Andrangs war der Online-Shop zeitweise sogar überlastet. Katja bedankte sich auf Insta für den Support und kündigte ein neues Projekt an: „Trotz server für 100.000 Leute gleichzeitig ist die Seite überlastet gewesen - dennoch sind wir nach 10 Minuten mit 1000 tshirts ausverkauft gegangen! Danke 🙏🏼🔥 Bald kommt was extrem heftiges seid ready 🤯 “. Vielleicht bringt Katja Krasavice ja schon bald ein neues Album raus? Oder eine neue Merch-Kollektion? Es bleibt spannend!

