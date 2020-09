Katja Krasavice: So holst du das Beste aus dir heraus

Katja Krasavice: "Mach dein Ding!"

Katja Krasavice ist für viele junge Leute ein starkes Vorbild. Mit ihren gerade mal 24 Jahren hat der Webstar das geschafft, wovon viele träumen! 2021 bringt sie bereits ihr zweites Musik-Album "Eure Mami" raus. Und obwohl ihre "Boss Bitch"-Tour wegen Corona leider wieder abgesagt wurde, plant Katja Krasavice bereits ihre neue Tour. Unterkriegen lässt sie sich sicher nicht! Das musste die Blondine aber auch erstmal lernen. Zu Beginn ihrer Karriere hat man ihr oft gesagt, dass sie es musikalisch nie schaffen wird, erzählt sie im Interview in der aktuellen BRAVO. Ihr Tipp: "Lass die Leute reden und mach dein Ding. Wenn du dich weiterentwickelst, kann man das nicht kleinreden!" Hätte Katja Krasavice damals auf ihre Hater gehört, hätte sie es heute niemals so weit gebracht.

Katja Krasavice: Tipps für mehr Selbstbewusstsein

Kaum zu glauben, aber Katja Krasavice war nicht immer so selbstbewusst!Früher fühlte sie sich unwohl in ihrer Haut, erzählt sie im Bravo-Interview. Ihr Rat an ihre Fans: "Nimm dir Kommentare zu deinem Aussehen nicht zu Herzen. Sag dir jeden Tag, dass du zufrieden mit dir bist, dann fühlst du dich wohler in deiner Haut." Diese Einstellung und Denkweise hat ihr dabei geholfen, das Beste aus sich rauszuholen! Vielleicht hilft es dir auch! :)

Abstimmen

Noch mehr Tipps von Katja Krasavice findest du in der aktuellen Bravo, die nur noch bis morgen am Kiosk erhältlich ist! Also schnell! ;)