Katja Krasavice muss "Boss Bitch"-Tour erneut wegen Corona absagen

Nachdem Katja Krasavice bereits im März ihre Tour wegen Corona absagen musste, kündigte sie zur Freude der Fans schon im April neue Tourdaten an. Im September sollte es weitergehen, dieses Wochenende sollte das erste Konzert stattfinden. Doch Katja Krasavice hat schlechte Neuigkeiten: "Zur 'Boss Bitch'-Tour ist einiges passiert. Die musste im März ja abgebrochen werden, nicht wegen mir, nicht wegen euch, sondern wegen Corona. Wir haben so viel Arbeit reingesteckt und ihr hattet richtig Bock, es war so viel ausverkauft und wir mussten es beenden. Wir wollten natürlich trotzdem weitermachen, also haben wir es verschoben. Diesen Samstag wär das erste Konzert in Neu-Iseburg gewesen und das müssen wir jetzt wieder wegen Corona verschieben. Das tut mir natürlich unfassbar leid", verrät Katja mit trauriger Stimme auf Instagram. Durch das Coronavirus mussten viele beliebte Events und Konzerte abgesagt werden. Das ist nicht nur schlimm für die Fans, sondern auch extrem bitter für die Künstler, die bereits viel Geld, Arbeit und Mühe in ihre Konzerte gesteckt haben. Dass uns Corona noch so lange begleiten wird, hätte Katja wohl nicht erwartet.

"Eure Mami": Katja Krasavice plant neue Tour!

Alle, denen es möglich war, die "Boss Bitch"-Tour zu besuchen, sind sich einig: Die Bühnenperformance von Katja Krasavice ist richtig krass. Aber bevor ihr traurig seid, dass die Tour nun ein zweites Mal wegen Corona abgesagt werden musste, hat Katja gute Neuigkeiten: "Wir wollen aber weiterhin für euch da sein und weitermachen, deshalb werden wir einfach darauf scheißen und abwarten bis Corona vorbei ist. Wir hoffen, dass 2021 bossig wird, deshalb haben wir eine neue Tour geplant. Der Vorverkauf geht schon am Freitag los." Da im Januar 2021 bereits "Eure Mami", das neue Album von Katja Krasavice erscheint, wird es eine ganz neue Tour geben! Diesen Freitag startet der Vorverkauf für die "Eure Mami"-Tour.

"Boss Bitch"-Tour: Was passiert mit den Tickets?

Ihr habt schon ein Ticket? Keine Panik! "Ich habe zwischen den schlechten Nachrichten aber auch eine gute Nachricht für euch: Ihr behaltet natürlich die Gültigkeit von euren Tickets des Nachholtermins. Wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr auch zu der "Eure Mami"-Tour kommen – und seid euch sicher, dass die "Eure Mami"-Tour noch mal um einige Level krasser wird. Wenn schon die Haare und die Box krasser sind, dann wird auch die Tour krasser. Warten lohnt sich, Fuck Corona. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ich freu mich auf euch." Wir hoffen sehr, dass es bei der nächsten Tour keine Komplikationen geben wird und wünschen euch ganz viel Spaß auf der "Eure Mami"-Tour.

