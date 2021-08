Katja Krasavice: Hat sie es wirklich getan?

"Pussy Power": Katja Krasavice kündigt geheimes Projekt an!

Katja Krasavice hat es mal wieder allen gezeigt: Erst im Januar veröffentlichte sie ihr zweites Album "Eure Mami" und schon jetzt kündigt Katja neue Musik an. Katja Krasavices drittes Album soll "Pussy Power" heißen und ist schon jetzt total gehyped. Am Freitag, den 4. Februar 2022 soll das Album erscheinen und natürlich gibt es auch hier wieder eine streng limitierte Box, die noch besser ankommt als bei den Alben zuvor. In nur 24 Stunden verkaufte sie 7.000 Boxen, das dauerte beim "Eure Mami" Album noch drei Wochen. Die Rapperin übertrifft sich eben gerne selbst, mit ihren eigenen Looks, aber auch mit den Looks ihrer Boxen. Zum ersten Mal wird es nämlich eine flauschige Album-Box geben mit türkisem Fell. Die "Boss Bitch"-Box war zum ersten Mal dreieckig und die "Eure Mami"-Box zum ersten Mal mit Holo-Design. Katja Krasavice gibt sich eben nur mit der eins zufrieden, aber sie weiß auch, wie man im Gespräch bleibt. Aktuell gibt es zwei Geheimnisse, die Fans dringend erfahren wollen: Was ist ihr geheimes Projekt und hat sie sich etwa den Po operieren lassen?

DIE SCHÖNHEITS-OPS DER STARS

Katja Krasavice: Hat sie sich wirklich den Po operieren lassen?

Hat sie es wirklich getan? Auf Instagram hat Katja Krasavice in einer Fragerunde auf Instagram wieder ganz ehrlich Fragen beantwortet. Eine davon war, ob sie sich "den A*sch hat machen lassen". Katja fragte, ob sie dazu ein Statement abgeben solle und der Anklang war so groß, dass sie sich dazu entschieden hat, heute um 16 Uhr zu verraten, ob sie eine Operation an ihrem Po vorgenommen hat. Schon zuvor hat sie immer offen über ihre Schönheits-Ops und deren Kosten gesprochen. Auf das zweite Geheimnis von Katja Krasavice müssen Fans noch ein bisschen länger warten. Was das geheimnisvolle Projekt ist, werden wir nämlich am Sonntag um 12 Uhr erfahren. "Omg Leute! Ich habe soeben erfahren, dass das Datum und die Uhrzeit vom großen Projekt feststeht! Es kommt: Diesen Sonntag 12 Uhr auf YouTube", natürlich auf ihrem Account Katja Krasavice Music. Es bleibt jedoch spannend, was genau es sein soll. Eine Single ist relativ unwahrscheinlich, da diese meistens an einem Freitag erscheinen und schon vorab groß angekündigt werden – wobei Katja immer für eine Überraschung gut ist! Es bleibt also weiterhin spannend …

