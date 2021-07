Katja Krasavice: Neue Musik in 5 Tagen?

Katja Krasavice löscht ihre Instagram-Bilder: Kommt bald neue Musik?

Eigentlich hat Katja Krasavice erst dieses Jahr im Januar ihr neues Album "Eure Mami" gedroppt und räumte damit richtig ab: Sie brach Rekorde, die zuvor noch keine Rapperin geschafft hat und überraschte Fans immer wieder mit Neuigkeiten. Kommt jetzt etwas noch ein neues Album von Katja Krasavice? Vor einigen Tagen löschte die Rapperin alle Bilder von ihrem Instagram-Profil und postet seit Tagen einen mysteriösen Countdown. In fünf Tagen, am 1. August 2021 gibt es etwas Besonderes zu verkünden, nur was? Wer Katja kennt, weiß, dass sie große Ankündigungen liebt, deshalb sind sich Fans sehr einig, dass es neue Musik geben wird! Immerhin verriet der Rap-Star in den letzten Wochen öfter, wie hart sie wieder an neuer Musik arbeitet. Aber es gibt noch ein Muster, das auf neue Musik hindeutet …

Neues Album? Fans spekulieren, welches Geheimnis Katja Krasavice ankündigen will

Als Katja Krasavice nach "Boss Bitch" an ihrem zweiten Album "Eure Mami" arbeitete, gab es auch eine große Veränderung: Sie stellte ihr Instagram-Profil auf privat. Der Start einer neuen Ära. Außerdem änderte sie ihr Insta-Profilbild in einen Wecker – das kommt euch bekannt vor? Aktuell besteht das Profilbild von Katja aus einer Sanduhr und dem Countdown. Ziemlich ähnlich also und auch ziemlich eindeutig!

Auf Instagram beantwortete Katja Krasavice auch einige Fan-Fragen zu ihrem Countdown und verriet: "Frage mich, ob ihr das alles, was am 01.08 passieren wird, verkraften werdet." Es ist scheinbar viel geplant. Um Punkt 12 Uhr wird es so weit sein und dann wird auch wieder ihr Profilbild geändert. Dann werden wir sehen, ob es sich wirklich um neue Musik handelt. Vielleicht ein neues Album, oder eine neue Single oder vielleicht eine eigene Doku oder eine Serie? Es gibt viele Möglichkeiten, bleibt abzuwarten, womit uns die Musikerin dieses Mal überrascht …

