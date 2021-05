Katja Krasavice zeigt ihre echten Haare – ohne Perücke!

Katja Krasavice: So sehen ihre echten Haare aus

Katja Krasavice haben wir in den letzten Wochen immer mit ihren ausgefallenen Perücken gesehen. Dabei überraschte Katja immer wieder mit einem neuen Look. In ihrer Instagram-Stroy zeigte sich die Sängerin gestern zum ersten Mal seit langem ganz ohne ihre Signature-Haare und wir lieben es! Die echten Haare von Katja Krasavice sind nämlich mitellang und leuchten in einem zarten rosa. Sie postete ein paar Bilder mit der Frisur und natürlich ist vielen Fans aufgefallen, dass etwas anders ist und es sich dabei nicht unbedingt um eine neue Perücke handelt: "Und ja Leute, das ist keine Perrücke, das sind meine eigenen Haare – I'm Pink now", sagt die "Best Friend"-Sängerin happy in die Kamera. Wir lieben den neuen Look extrem und finden, dass sie wie immer unwiderstehlich aussieht!

Katja Krasavice ohne Perücke: Fans lieben ihre pinken Haare

Auch Fans sind ziemlich überzeugt von dem Look und reposten ihn fleißig auf den Fanpages. Die Rapperin kann scheinbar alles tragen – und vor allem auch alles erreichen! Erst kürzlich verhalf Katja Krasavice amerikanischen Rap-Stars zum Rekord. Ihr gemeinsamer Track "Best Friend" mit Saweetie und Doja Cat landete in Deutschland auf Platz 1 der Single-Charts. Katja Krasavice ist eben immer für eine Überraschung gut und wir sind sehr gespannt, was demnächst noch auf uns zukommt. Aber hier seht ihr zuerst Katjas echten Haare und ihren neuen Look:

Ihren neuen Look präsentierte Katja Krasavice gestern Abend auf Instagram Instagram/@katjakrasavice