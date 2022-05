Katja Krasavice und Juju: Streit eskaliert

Auch wenn es in der Deutsch-Rap-Szene nicht so viele weibliche Künstlerinnen wie männliche Rapper gibt, so ist das kein Grund, dass sich alle Rapperinnen untereinander verstehen. Auch wenn man sich wünschen würde, dass es anders ist, so gibt es hier und da zwischen den Musikerinnen fetten Beef. Es ist kein Geheimnis, dass sich Shirin David und Loredana nicht verstehen. Und auch Katja Krasavice und Juju geraten in letzter Zeit immer wieder aneinander. Aber was ist zwischen den beiden Frauen vorgefallen? ⤵️

Streit zwischen Juju und Katja Krasavice geht in die nächste Runde

Seit einiger Zeit ist Deutsch-Rapperin Juju auf Tour und spielt ein Konzert nach dem anderen. Dort ereignet sich auch der Vorfall, über den alle geredet haben und es noch immer tun. Juju stand auf der Bühne, während einige ihrer Fans "Ausziehen, ausziehen!" schrien. Daraufhin antwortete die Rapperin nur: "Nein, nein, ich bin doch nicht Katja Krasawutze". Seither kommt es immer wieder zu einem Schlagaustausch zwischen den beiden Musikerinnen. Immer wieder schreiben die Frauen lange Texte in ihre Instagram-Storys und gehen immer tiefer in den Streit hinein. Juju postete sogar ein Bild von Katja Krasavice's Hintern und schrieb dazu: "Geht mir voll am Arsch vorbei 😂😂😂😂". Das lässt Katja aber nicht auf sich sitzen und schrieb: "Letzte Woche hast du auf der Bühne mir gegenüber Slutshaming betrieben – ich dachte, du lernst aus deinem Fehler! Keine sieben Tage später betreibst du Bodyshaming!"

Katja Krasavice und Juju: DAS ist der wahre Grund für den Beef

Die Zeiten, in denen sich Katja Krasavice und Juju supportet haben, sind vorbei. Zwischen den beiden Musikerinnen wird es ganz schön hitzig. Der Rap-Beef zwischen Juju und Katja Krasavice geht in die nächste Runde. In einer aktuellen Insta-Story packt Rapperin Juju nun den wahren Grund für den Streit zwischen ihr und Katja Krasavice aus. Juju schreibt: "Kannst du dich noch erinnern, wie unser 'Streit' anfing? Du hast dich bei deinem Song 'Million Dollar Ass' stolz neben Fler gestellt, während er aufgezählt hat, welche Rapperinnen er gerne mal 'bangen' würde. Dich und Shirin David. Und ich (dschudsch) würde angeblich gerne von ihm 'gebangt' werden 🤮😂. Bei Fler weiß man ja, dass er eine Psychose hat, in der er Drake ist und wir Cardi B, Nicki Minaji und Doja Cat. Aber von dir als FRAU, finde ich es doppelt so peinlich, dass du deine Fresse für sowas hinhälst. Und diese Zeile rappst du heute noch genauso stolz auf Bühnen mit, obwohl es nicht mal dein Part ist … so viel zum Thema Frauensupport 😂. Da stört dich Sexismus NICHT, wenn er von einem sexistischen MANN kommt. … " Daraufhin antwortet Katja wie folgt: "Ach Juju, kommst du jetzt mit dem Fler Thema 😂 … Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Mann sagt, dass er mit einer Frau Sex haben möchte oder nicht. … Ich sage auch offen, wenn ich einen Mann / eine Frau geil finde. Bei dieser Line wurdest weder Du beleidigt, noch dein Ausssehen oder dein Körper. … ". Katja Krasavice geht weiterhin darauf ein, dass sie eigentlich dachte, dass sie und Juju sich wieder vertragen haben. Da die beiden wohl im März dieses Jahres privat darüber geschrieben hatten. Wie der Streit zwischen Juju und Katja Krasavice wohl weitergehen wird?

(Die genannten Zitate sind Auszüge aus den Insta-Storys von Katja und Juju. Wenn ihr das ganze Gespräch lesen wollt, dann checkt die Storys der beiden ab.)

