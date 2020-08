"2012": Erster gemeinsamer Song von Juju und Bausa

Juju und Bausa: Für viele DAS Dream-Team der Rap-Szene. Nachdem die beiden das erste Mal beim "Red Bull Soundclash" zusammen auf der Bühne standen, wollten die Fans nur eins: Eine Reunion. Juju kündigte im Mai dann neue Musik an. Und Surprise: Mit dem Song "2012" releasten Bausa und Juju ihren ersten gemeinsamen Song. Softe Klavierklänge treffen auf romantische Lyriks und coolen Bass. Ein Mega-Erfolg! Auch Rap-Kollegin Loredana supportete den neuen Song von Juju und Bausa.

"2012": Gefährliche Szene im Musikvideo

Auch das Musikvideo zu "2012" wird von den Fans gefeiert. Es hat jetzt schon über 2,2 Millionen Aufrufe (Stand: 31.08.2020)! Neben Juju und Bausa heute, zeigt der Clip auch Doubles der beiden, die im Jahr 2012 leben. In einer Sequenz springt das Juju-Double samt Kleidung von einer Brücke in die Spree. Manche Fans feierten diese Szene wohl ein bisschen zu sehr und posteten sogar Videos, auf denen sie von der gleichen Brücke in den Fluss springen. Juju repostete ein solches jetzt auf Instagram und schrieb: "Wenn Menschen dein Musikvideo zu ernst nehmen." Die Aktion ist ganz schön risky, wenn man bedenkt, dass unter dieser Brücke noch Boote durchfahren. Also bitte nicht nachmachen, damit bringt ihr euch und andere in Gefahr!

