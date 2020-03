Juju: Deswegen ist der Mund der Rapperin schief!

Juju: Tour abgesagt!

Das Rapperin Juju, bürgerlich Judith Wessendorf, zu den beliebtesten und derzeit erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen unserer Zeit gehört, ist kein Geheimnis mehr. Mit ihrer Kollegin Loredana hat Juju zum Beispiel das Feature "Kein Wort" herausgebracht und damit einen krassen Rekord gebrochen. Eigentlich war auch geplant, dass die "Hi Babe"-Rapperin dieses Jahr auf große Tour geht. Leider musste Juju ihre Tour nun aufgrund des Corona-Virus absagen beziehungsweise verschieben. Sie ist deswegen auch mega traurig und meldete sich deswegen persönlich per Insta-Story zu Wort. „Wir müssen die Tour jetzt leider erstmal verschieben. Das wird jetzt alles etwas dauern, weil gerade jeder versucht seine Tour zu verschieben. Wir brauchen jetzt also alle ein bisschen Geduld.“

Rapperin Juju: Schiefer Mund nach Zahnarzt Besuch!

In ihrer aktuellen Insta-Story sieht man die hübsche Rapperin Juju mit einem schiefen Mund. „Leute, ich kann mich selbst nicht ernst nehmen“, spricht die 27-Jährige und muss dabei lachen. Und als sie lächelt kann man tatsächlich erkennen, dass sich ein Mundwinkel besonders nach unten zieht. „Ich war beim Zahnarzt und die Betäubungsspritze hat noch nicht ganz nachgelassen“, ergänzt Juju in der nächsten Story. „Freut euch schon mal, es kommen bestimmt bald noch mehr lustige Storys von mir. Wegen Corona habe ich ja jetzt Zeit. Ich werde jetzt Social-Media-Queen“, so Juju. Wir würden uns freuen liebe Judith! 👑 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!