"Germany‘s Next Topmodel" 2022: Alle Infos zur 17. Staffel GNTM

Wann startet "Germany’s Next Topmodel" 2022?

Der Starttermin der neuen Staffel von "Germany’s Next Topmodel" steht fest und wir müssen uns auch gar nicht mehr so lange gedulden. Ab dem 03. Februar wird Staffel 17 von GNTM wie gewohnt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. Du willst dich auch mal bei GNTM bewerben? Kein Problem, denn du kannst ganz easy mitmachen!

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

GNTM 2022: Welche Gastjuroren sind dabei?

Seit 2019 gibt es keine feste Jury rund um Heidi Klum. Stattdessen wird sie jede Folge von Gastjuror*innen unterstützt. Auch dieses Jahr werden wieder viele Superstars, Stardesigner*innen und Starfotograf*innen während der 17. Staffel von GNTM neben Heidi Klum Platz nehmen. Bereits bestätigt sind:

Schauspielerin und Sängerin Kylie Minogue

Fotograf Rankin

Fotograf Yu Tsay

Designer Christian Cowan

Designer Jean Paul Gaultier

Auch eine Rückkehr von Thomas Hayo in den Jury-Stuhl für eine Folge dürfte ziemlich sicher sein.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Germany's Next Topmodel" 2022: Das ist neu!

Die letzte Staffel GNTM aus 2021 wurde als DIE "Diversity-Staffel" bezeichnet und so ziemlich jede*r konnte mitmachen. Staffel 17 wird es jetzt noch diverser. Denn: Die Altersbegrenzung wurde aufgehoben! In diesem Jahr werden also nicht nur Petite und Curvy Models bei "Germany’s Next Topmodel" teilnehmen, sondern es sind auch Kandidatinnen im Alter von 18 bis 68 dabei! Das gab es bisher noch nie!

GNTM 2022: Erstes Foto mit Kandidatinnen veröffentlicht

Jetzt gibt es auch endlich das erste offizielle Foto. Auf Instagram postete der GNTM-Account ein Bild mit Heidi Klum und sechs Teilnehmerinnen der 17. Staffel und auch hier ist etwas von der versprochenen Diversität. Und die ist in der heutigen Zeit auch wirklich wichtig, das weiß auch Heidi Klum: "Die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Germany's Next Topmodel" 2022: Das ist bisher über die Kandidatinnen bekannt

Ein paar Details über die Teilnehmerinnen sind schon bekannt. Das kleinste Model dieser Staffel ist nur 1,54 Meter groß. Die älteste Kandidatin ist mit 68 Jahren Barbara, direkt gefolgt von der 66-jährigen Liselotte. Zudem wird auch eine Mutter (51) zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter antreten. ProSieben versicherte außerdem, dass auch wieder ein paar Curvy Models mit dabei sein werden.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ist auf den Hintern gucken strafbar?

Expert*innen warnen: Das sind die fünf gefährlichsten Lebensmittel

Das ist die jüngste Familie der Welt! 👶🏻

_______________

GNTM 2022: Ist Heidi Klums Tochter Leni auch mit dabei?

Auf die Frage, ob ihre Tochter Leni in der neuen Staffel einen Auftritt hat, antwortete Heidi Klum während der Pressekonferenz auf Mykonos nur sehr vage: "Vielleicht. Müssen wir gucken. Vielleicht kommt sie vorbei. Sie hat schon Interesse und liebt natürlich die Sendung." Ob Leni Klum als in Staffel 17 von "Germany’s Next Topmodel" dabei sein wird, erfahren wir wahrscheinlich erst, wenn es wirklich so weit ist oder kurz vorher.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Germany's Next Topmodel" 2022: Rückkehr ins Ausland

Letztes Jahr fand die gesamte Staffel von "Germany’s Next Topmodel" aufgrund der andauernden Corona-Pandemie in Deutschland statt. Das ist dieses Jahr wieder anders. Der Auftakt der 17. Staffel von GNTM findet in Athen statt, bevor es dann erstmal weiter auf die griechische Insel Mykonos geht. Doch das ist noch nicht alle: Auch in LA, der Wahlheimat von Heidi Klum wurde wieder gedreht.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->