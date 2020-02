GNTM 2020: Kandidatin isst Karotten und bekommt gelbe Haut

"GNTM 2020: Größer Traum Topmodel!

Und auch dieses Jahr kämpfen 25 Mädchen um den heißbegehrten Titel, denn wir wissen alle: Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden! 😜 Hole dir hier nochmal eine Überblick, über alle wichtigen Infos der diesjährigen "GNTM"-Staffel! Was jedenfalls immer ein Highlight jeder Staffel der Model-Serie ist, ist die Umstyling-Folge. Und gestern war es dann soweit. Tränen sind geflossen, Haarprachten mussten weichen 💇🏻‍♀️ 😪 So viele Mädchen sind in der gestrigen Folge ausgerastet! Ja so manche Veränderung die Heidi Klum den Models aufbrummte, war sehr extrem. Wem das krasse Umstyling in die Karten spielt und welche Kandidatinnen ein Ticket in das "GNTM"-Finale bekommen werden, wird sich noch zeigen. 😎

"Germany's Next Topmodel": Marie ist süchtig nach Karotten!

Die 19-Jährige Marie ist nach dem oranges Gemüse süchtig! 🥕 Und das so sehr, dass Maries Haut sich deutlich gelblich verfärbt hat. Auch Heidi Klum sind die Verfärbungen sofort aufgefallen. Marie hat die krassen Verfärbungen in den Handinnenflächen und an ihren Fersen! Sie selbst findet dies aber nicht so schlimm, wie sie nun in einem Interview erzählt hat: "Wenn ich nun ein Jahr auf Karotten verzichten würde, könnte mein Körper das eingelagerte Beta Carotin mit Sicherheit abbauen und die Hautfarbe wäre wieder normal." Für ihren großen Traum "Germany's Next Topmodel" zu werden, würde sie sofort aufhören Karotten zu essen. Da Heidi bisher noch nichts Konkretes dazu gesagt hat, geht das Möhren essen für Marie weiter.

