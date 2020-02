"GNTM 2020": Das große Umstyling

Juhu, in Folge fünf kommt das worauf wir alle gewartet haben: Das große Umstyling steht an. Wie in allen 14. Staffeln zuvor hat sich Heidi wieder ein professionelles Team aus 25 Haar-Experten zusammengestellt. Die übrigen 20 Kandidatinnen kriegen alle eine Typveränderung verpasst. Mitspracherecht haben sie dabei keins. Ein paar Nachwuchsmodels müssen dabei ganz stark sein, denn während einige Models nur kleinen Veränderungen unterziehen müssen, lassen andere mehrere Zentimeter an Haaren. Die einen feiern die Typveränderung, die anderen erleiden eine Nervenkrise.

Muss sich Anastasia von ihren langen Haaren verabschieden? ProSieben/ Sven Doornkaat

Drama beim Umstyling: Die Mädchen rasten aus

Für die verbliebenen 20 Kandidatinnen geht die Reise von Costa Rica nach Los Angeles. Die erste Amtshandlung ist das alljährlich beliebte Umstyling und da sind Tränen meist vorprogrammiert. Für viele Zuschauer und Heidi immer der absolute Lieblingstag, für die Mädchen meistens nicht, obwohl die GNTM-Kandidatinnen mit der größten Verwandlung meistens immer gute Chancen auf das Finale haben. Es wird wieder gefärbt, geschnitten und gestylt was das Zeug hält. Während Tamara (19) nach eigenen Angaben „überhaupt keinen Bock hat", sieht Kandidatin Maureen (20) ihrer Verwandlung noch zuversichtlich entgegen: „Ich habe gerade die Extensions gesehen und hoffe einfach, dass ich welche bekomme. Wenn das so wäre, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt!“ Auch Marie (19) fürchtet um ihre langen Haare. Für den Anfang schnappt sich Heidi allerdings Kandidatin Anastasia (20) die sich im ersten Moment denkt: „Heidi, ist das dein Ernst?“ Na, wenn da das große Drama mal nicht vorprogrammiert ist.

Kurze Haare für Tamara? ProSieben/ Sven Doornkaat

Wer übrigens nicht bis heute Abend auf das große Umstyling warten kann, kann auch selbst Hand anlegen. Mit dem „Online-Umstylingtool“ auf der ProSieben-Webseite kann jeder den Kandidatinnen drei virtuelle Frisuren zaubern.

