GNTM 2020: Kommen diese Kandidatinnen ins Finale?

"GNTM" 2020: Heidi Klum nimmt 25 Teilnehmer mit in die nächste Runde

Letzte Woche Donnerstag startete die 15. Staffel von „Germanys next Topmodel“. Dort kämpfen auch in diesem Jahr wieder verschiedenste Mädels um den Titel. Viele von ihnen mussten sich allerdings schon in der ersten "GNTM"-Folge von ihrem großen Traum verabschieden. Denn am Ende nahm Heidi Klum lediglich 25 Girls mit in die nächste Runde. Check hier die Instagram-Profile der "GNTM"-Kandidatinnen aus. Doch bereits jetzt soll klar sein, welches dieser Girls es bis ins Finale schaffen wird.

"GNTM" 2020: Sind die Finalistinnen schon bekannt?

Denn wie schon in den vorherigen Jahren, war Heidi Klum auch dieses Mal mit zwei aktuellen "Germanys next Topmodel"-Kandidatinnen auf der gestrigen amfAR-Gala zu sehen. Tiermedizinische Fachangestellte Jackie (21) und Wienerin Tamara (19) hatten das große Glück und durften an dieser besonderen Veranstaltung teilnehmen. Dass Heidi ihre Begleitungen nicht zufällig aussucht, hat sich bereits mehrmals in den letzten Jahren gezeigt. Eine der Models hat es bisher nämlich immer bis ins Finale geschafft.

Germanys next Topmodel: Chancen für Tamara und Jackie steigen

Das war auch 2019 bei Cäcilia der Fall. Erst war sie auf der Gala an der Seite von Heidi zu sehen, anschließend schaffte sie es ins Finale und räumte dabei den dritten Platz ab. Die Chancen „Germanys next Topmodel 2020“ zu werden sind für Tamara und Jackie somit mächtig gestiegen. Wir sind gespannt, ob sich diese Vermutung auch dieses Jahr bestätigen wird.

