14 aufregende Staffeln „Germanys next Topmodel“ liegen bereits hinter uns. 2019 holte sich Siegerin Simone Kowalski den Titel und räumte das satte Preisgeld von 100.000€ ab. Auch im kommenden Jahr will es Heidi Klum wieder wissen. Die beliebte Castingshow feiert ihr 15-Jähriges Jubiläum und auch dieses mal sucht ProSieben nach den schönsten Nachwuchsmodels in ganz Deutschland.

GNTM 2020: So kannst du bei den Castings mitmachen

Die ersten Castings für die neue Staffel „Germanys next Topmodel 2020“ finden bereits am 13. Juli statt. Lediglich einen Bewerbungsbogen musst du ausfüllen, um Teil in Heidis Show zu werden. Anschließend könnt ihr die Stadt auswählen, in der ihr zum Casting kommen könnt und wenn ihr dann noch mindestens 16 Jahre alt seid, sind alle Bedingungen erfüllt.

Hier kannst du dich bewerben:

https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/bewerbung

Alle Termine:

13.07.2019 von 11-17:00 Uhr - Hannover, Designhotel Wienecke XI

14.07.2019 von 12:00 - 18:00 Uhr - Frankfurt am Main, Le Méridien Frankfurt

19.07.2019 von 11:00 - 17:00 Uhr - Essen, Select Hotel Handelshof Essen

20.07.2019 von 12:00 - 18:00 Uhr - Köln, Lindner Hotel City Plaza Köln

27.07.2019 von 12:00 - 18:00 Uhr - Berlin, Courtyard by Marriott Berlin Mitte

26.07.2019 von 11:00 - 17:00 Uhr - Hamburg, Holiday Inn Hamburg - City Nord

04.08.2019 von 11:00 - 17:00 Uhr - München, ProSieben Sat.1 Media SE (Gebäude M4)

10.08.2019 von 11:00 - 17:00 Uhr - Stuttgart, Mövenpick Hotel Stuttgart Airport

03.08.2019 von 11:00 - 17:00 Uhr - München, ProSieben Sat.1 Media SE (Gebäude M4)

11.08.2019 von 12:00 - 18:00 Uhr - Nürnberg, Novotel Nürnberg Centre Ville

GNTM 2020: Wann wird die 15. Staffel ausgestrahlt?

Zwar hat ProSieben zum Casting eingeladen, aber wann genau die 15. Staffel ausgestrahlt wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Doch ziemlich wahrscheinlich werden Heidis Meeedchen wie alle Jahre zuvor, im Frühjahr über die Bildschirme flimmern.

GNTM 2020: Sendung verpasst

Falls ihr „Germanys next Topmodel“ verpasst haben solltet, habt ihr jederzeit die Möglichkeit alle Folgen in der ProSieben-Mediathek abzurufen nachträglich anzuschauen. Die meisten aller Folgen sind noch sieben Tage nach Ausstrahlung abrufbar.

