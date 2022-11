Model werden: 10 Dinge, die du wissen musst!

Auch wenn sie auf Fotos total makellos und fehlerfrei wirken, sind selbst Supermodels nicht perfekt! Du musst es also auch nicht sein, wenn du Model werden willst (zu den gefürchteten Modelmaßen kommen wir auch gleich). Denn bearbeitete Modelfotos sind nicht so real, wie sie scheinen. ALLE Bilder werden hinterher ordentlich an die jeweilige Kampagne angepasst und retuschiert, was das Zeug hält. Krass: Die meisten Modelbilder sind bis zu 50 Prozent bearbeitet! Und das so aufwendig, dass die Bearbeitung länger dauert, als das Foto selbst zu schießen!