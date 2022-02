"Germanys Next Topmodel": TikTok-Überraschung bei GNTM 2022

"Germany*s Next Topmodel": Sind die Elevator Boys Gäste bei GNTM 2022?

Da ist doch was im Busch! Heidi Klum verwirrt gerade alle GNTM-Fans mit ihren neusten Posts, auf denen die Elevator Boys zu sehen sind.

Tim Schäker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown sind als Elevator Boys berühmt geworden und haben insgesamt ca. 17 Millionen Follower*innen auf TikTok versammelt. Passt ziemlich gut zur 17. Staffel "Germany*s Next Topmodel", oder? 😜 Aktuell wohnen die TikTok-Stars in einem Haus in Los Angeles und haben jetzt zu dem offiziellen GNTM-Song "Chai Tea With Heidi" zusammen mit Heidi Klum Videos gedreht! Einige Fans sind sich jetzt sicher, dass die Elevator Boy bei "Germany*s Next Topmodel" zu sehen sein werden. Und auch, wenn es noch keine offizielle Ansage gibt, könnte das sehr wahrscheinlich sein …

Heidi Klum meets Elevator Boys: Das spricht dafür, dass die TikTok-Stars zu Gast bei "Germany*s Next Topmodel" sind

Heiki Klum ist bekannt dafür, dass sie immer wieder spannende Gäste in "Germany*s Next Topmodel" empfängt. Außerdem ist sie auch bekannt für außergewöhnliche Challenges, die ihre Kandidat*innen absolvieren müssen.

Es könnte also sehr gut sein, dass sie die Elevator Boys für ein Shooting oder einen Dreh bei GNTM engagiert hat. In den Kommentaren unter den Fotos und Videos von Heidi Klum und den Elevator Boys spekulieren Fans schon fleißig, ob die TikTok-Stars einen Auftritt in der TV-Show haben könnten. Hinweise, die für einen Gast-Auftritt sprechen: Die Dreharbeiten von "Germany*s Next Topmodel" sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt eigentlich jedes Jahr eine Challenge mit männlichen Models. Eine TikTok-Challenge wäre eine coole neue Herausforderung! Heidi Klum weiß ganz genau, wie man die Massen auf Instagram neugierig macht. Fans würden sich jedenfalls riesig über einen Besuch von Tim Schäker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown bei GNTM freuen – und wir auch, um ehrlich zu sein! Bleibt nur abwarten und weiter "Germany*s Next Topmodel" gucken. 😎

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->