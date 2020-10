Wann startet "Germanys Next Topmodel" 2021?

Wer wird "Germanys Next Topmodel" 2021? Auch im nächsten Jahr wird Heidi Klum dieser Frage nachgehen. Doch so viel können wir euch verraten: Die 16. Staffel GNTM wird GANZ ANDERS, als alle bisherigen Staffeln der beliebten TV-Show. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Starttermin, aber wir können wieder davon ausgehen, dass die neuen Folgen GNTM im Frühjahr 2021 auf ProSieben ausgestrahlt werden. Ihr wollt euch auch mal bei GNTM bewerben? So easy könnt ihr mitmachen! Für nächstes Jahr sind die Castings jedoch am 28. August 2020 zu Ende gegangen.

GNTM 2021: Heidi Klum wirft veraltete Schönheitsideale über Board!

Statt "Määäädels" wird die Model-Mama dieses Jahr vermutlich "Leutäää" rufen, denn bei GNTM 2021 kann jetzt jeder mitmachen! Alter, Größe, Geschlecht: In der 16. Staffel gibt es keine Regeln. Das hat es in 15 Jahren "Germanys Next Topmodel" noch nie gegeben. „In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen – ob groß oder klein, jung oder alt – die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen“, verrät Heidi Klum. Wir freuen uns auf eine GNTM-Staffel voller Diversity – das wird sicher eine aufregende Reise!

Wegen Corona: 16. Staffel GNTM wird komplett in Europa gedreht

Außerdem wird es noch eine Änderung geben: Wegen der weltweiten Corona-Pandemie wird die 16. Staffel von "Germanys Next Topmodel" ganz in Europa gedreht. So sei es ProSieben leichter, für eine sichere Reise aller Beteiligten zu sorgen. Heidi Klum wird trotzdem persönlich dabei sein und verspricht: "Gemeinsam mit meinem Topmodel-Team werde ich natürlich alles dafür tun, damit die Reise sicher aber natürlich auch unterhaltsam wird. Eines kann ich jetzt schon versprechen: Es wird wieder bunt, lustig und natürlich vollgepackt mit sensationellen Shootings, Fotografen und Stargästen." Auch, wenn es dieses Jahr vermutlich keine Villen in Los Angeles oder Drehs auf Traum-Inseln geben wird, sind wir uns sicher, dass spannende Abenteuer auf die Kandidat*innen warten. Die Dreharbeiten sollen noch im Herbst 2020 beginnen. Wir sind sehr gespannt, was uns in der neuen Staffel GNTM erwarten wird.