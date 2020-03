Nathalie Volk über GNTM bekannt geworden

Schon sechs Jahre ist es her, dass die neunte Staffel "Germany's Next Topmodel" auf Sendung ging. Unter den Kandidatinnen: Nathalie Volk. Das 1,80 m hohe Girl sticht sehr schnell aus der Masse heraus. Allein auf Facebook stellt das Model ihre Konkurrenz mit zahlreichen Likes in den Schatten. Bei GNTM schaffte es die Brünette leider nur ins Halbfinale. In den darauffolgenden Jahren wurde Nathalie Volk jedoch durch ihre Teilnahme beim Dschungelcamp immer bekannter – danach wollte sie sogar eine Karriere als Moderatorin anstreben. Doch auch Schlagzeilen über ihre Beziehung mit dem fast vierzig Jahre älteren Frank Otto halten Nathalie regelmäßig in den Medien. Jetzt schockierte sie ihre Follower mit einer traurigen Diagnose… 😱

Nathalie Volk über ihre Krebsdiagnose

Eigentlich begann für Natalie Volk mit ihrer Beziehung zu Millionär Frank Otto, schon vor ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp 2016, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Das seit 2018 verlobte Pärchen beschäftigte sich sogar schon längere Zeit mit der Planung einer Hochzeit. Die wird vermutlich noch etwas warten müssen, denn bei der Ex-GNTM-Kandidatin wurde erst kürzlich Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Doch das Model bleibt stark: Auf ihrem neusten Instagram Post zeigt sich Nathalie lächelnd in einem Meer aus Blumen. Gegenüber RTL verrät ihre Mutter: „Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen.“

Wir wünschen Nathalie nur das Beste und eine schnelle Genesung! ❤️

