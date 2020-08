GNTM: Heidi Klum macht Insta-Ansage

Es ist wieder soweit. Seit Ende Juni ist das Bewerbungsverfahren für GNTM 2021 gestartet! Heidi Klum sucht wieder nach neuen Model-Talenten in ganz Deutschland. Kaum zu glauben, dass die Casting-Show nun schon in die 16. Runde geht! In der letzten Staffel wurde Jacky zur glücklichen Siegerin und schaffte es auf das Cover der deutschen "Harper's Bazar". Zu den erfolgreichsten GNTM-Kandidatinnen zählen bis heute Lena Gercke, Stefanie Giesinger, Rebecca Mir und viele mehr. Seid ihr schon gespannt, wer im nächsten Jahr das Cover zieren wird? Denn eins steht: 2021 wird es eine große Neuheit geben, wie Heidi Klum in einem Instagram-Video verraten hat.

Staffel 16: Casting-Anforderungen werden gelockert

"Es haben sich schon sehr viele Mädchen beworben", schwärmt die GNTM-Chefin im Insta-Video. Sie erklärt, dass sich die Fashion-Industrie gewandelt hat und sich damit auch die Casting-Show verändern wird! „Du denkst, du bist zu groß? Zu klein? Zu dick? Zu alt? Ich denke das nicht!", sagt Heidi Klum weiter. "Meine Türen sind für ALLE offen", betont sie. WOW! Damit hebt sie einige Einschränkungen für das Bewerbungsverfahren auf. Schon in den letzten Staffeln hat die TV-Show verstärkt Wert auf die Diversität der Models gelegt. Jetzt wird das Ganze auf ein ganz neues Level gehoben und du kannst easy bei GNTM mitmachen.

GNTM 2021: Wer kann sich bewerben?

Was heißt Heidis Ansage nun konkret für alle Girls, die gerne die große Model-Reise antreten möchten? Zunächst scheint die Mindestgröße bei "Germany`s Next Topmodel" von 1,76 Meter aufgehoben zu sein. Diese war bisher erforderlich, um beim Casting eine Runde weiterzukommen. Wer also zum Beispiel immer gerne modeln wollte, sich aber mit 1,70 Metern zu klein gefühlt hat, kann nun auf jeden Fall sein Glück versuchen! Auch die berühtem 90-60-90 Modelmaße sind keine Voraussetzung mehr, um GNTM-Siegerin zu werden. Diese strenge Vorgabe war bereits in den letzten Staffeln gelockert worden :) Falls du dich schon mal gefragt hast, wie die Models ihre Top-Figur halten können – eine ehemalige GNTM-Kandidatin hat das Geheimnis um den Speiseplan der Girls gelüftet! Eine wichtige Anforderung scheint aber zu bleiben: Bewerberinnen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Wer unter 18 ist, braucht zudem das Einverständnis der Eltern. Ein "zu alt" gibt es laut Heidi aber nicht mehr. Bleibt abzuwarten, was das für die 16. Staffel bedeutet. Wir sind auf jeden Fall gespannt!

