"GNTM": Der Mythos um den Speiseplan der Models

Einige Dinge verändern sich bei „GNTM“ wohl nie. Unangefochten ist wahrscheinlich das große Umstyling-Drama in jeder Staffel, wo die Mädchen immer reihenweise ausrasten. Ebenso hartnäckig auch der Mythos um den Ernährungsplan der Girls. Ex “GNTM“-Kandidatin Lucy hat ihren YouTube-Fans jetzt mal verraten, wie der Speiseplan hinter den Kulissen wirklich aussieht. Klar wollen die Mädchen eine gute Figur machen, aber Models sind ja auch nur Menschen, dementsprechend müssen sie auch essen.

Ex "GNTM" Lucy verrät: Das essen die Models wirklich

Doch wie schmausen die Mädels am Set von „GNTM“? Gibt es da leckeres Junkfood wie Pizza, Pasta oder Pommes? Nein! Wer top in Form sein will, muss auch meistens ein wenig dafür tun. Heißt aber noch lange nicht, dass Heidis Mädchen hungern müssen: "Es gibt meistens Reis und ein bisschen Hühnchen und Gemüse und Salat und verschiedenes Obst", spoilert Lucy. Also eine gesunde Ernährung mit vielen Ballast- und Nährstoffen. In der aktuellen Staffel ist außerdem zu sehen, dass die Mädchen ihre eigene Einkaufsliste schreiben und Essenwünschen äußern durften, doch nicht alle Wünsche wurden dabei auch berücksichtigt: "Natürlich, wenn du Schokoladenkuchen auf die Liste schreibst, kannst du dir auch sicher sein, dass du den nicht bekommen wirst." Fazit: Auf dem "GNTM"-Ernährungsplan stehen Obst und Gemüse, aber kein Schokokuchen. 😎

