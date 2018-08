DSDS 2019: Alle Infos zur Jury & den Kandidaten!

DSDS geht in eine neue Runde. Während die Castings bereits auf Hochtouren laufen wurde jetzt bekannt, wer in der DSDS-Jury 2019 Platz nehmen wird.... Hier erfahrt ihr alle News und Infos zu den Castings, der Jury und den Kandidaten der 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar auf RTL.

Jury-Hammer bei DSDS: Pietro Lombardi steigt ein!

Das gab es noch nie: Vom Ex-Kandidaten zum Jury-Mitglied! Und nicht nur irgendein Kandidat kehrt zurück, sondern einer der absoluten Publikumslieblinge. Nämlich niemand geringeres als Pietro Lombardi wird neben Pop-Titan Dieter Bohlen am Jury-Pult der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Platz nehmen. Als 8. Sieger der Castingshow – vor sieben Jahren – ist Pietro einer der wenigen DSDS-Sieger, der heute noch dick im Musikbusiness ist. Seine derzeitige Single „Phänomenal“ stieg am 17. Mai 2018 innerhalb von acht Stunden auf Platz 1 der deutschen iTunes-Charts ein. Ist seitdem von keiner Party wegzudenken und bringt einfach gute Laune.

Pietro freut sich auf seinen neuen Job!

Jetzt kehrt er also zu seinen Musik-Wurzeln zurück und freut sich mega drauf, teilte als Erinnernung sein DSDS-Bewerbungsvideo. „Dadurch, dass ich selber einmal Teilnehmer bei DSDS gewesen bin, weiß ich als einziger der Juroren, wie es sich anfühlt, als Kandidat bei DSDS dabei zu sein“, erklärt Pietro. „Das kann noch nicht mal Dieter“, sagt er schmunzelnd. Sein Verhältnis zum DSDS-Urgestein Dieter Bohlen ist innig. Und Dieter? Der freut sich immens auf seinen neuen DSDS-Jury-Kollegen, hat sich extrem für dessen neuen Job eingesetzt: „Ich habe zwei Jahre dafür gekämpft, dass Pietro kommt, und ich freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist. Pietro ist als Ex-Kandidat, Chartstürmer und Liebling aller Mädchen eine wahnsinnige Bereicherung für DSDS“, erklärt Dieter Bohlen.

In seiner Intsa-Story verkündet der Wahl-Mallorquiner, dass er zwei Jahre lang um die Teilnahme seines ehemaligen Schützlings gekämpft hat. Und jetzt endlich, mit Erfolg. „Ich habe davon geträumt, er ist total am Ausflippen. Ich habe grade mit ihm gesprochen. Der freut sich wie Bolle!“ Und nicht nur er. Auch Pietros Fans sind völlig aus dem Häuschen. So schreibt @cesa.mendez "Bleib du selbst und du wirst noch viel mehr Erfolg haben" unter Pietros Post. Auch @steffiw171 "Du hast es mehr als verdient in der Jury zu sitzen dann wird es sicher nie langweilig 😍❤" freut sich mit dem Sänger. Wir sind uns auf jeden Fall jetzt schon sicher: Einschalten bei DSDS 2019 lohnt sich bei der Jury-Power auf jeden Fall!

DSDS: Du willlst dich noch schnell bewerben?

Kein Problem! Check hier, wie!

DSDS: Alle Infos zu den Castings