Das machen die DSDS-Gewinner heute!

Alexander Klaws (35) war der erste Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar". Das war 2003! Heute arbeitet er erfolgreich als Musicaldarsteller (z.B. "Tarzan" am Theater Neue Flora in Hamburg, "Ghost – Nachricht von Sam" im Theater des Westens in Berlin), Schauspieler (Anna und die Liebe) und Moderator. Für seine Rolle als Sam wurde er bei den BroadwayWorld Awards 2018 (Germany) "as the Best Actor in a Musical” ausgezeichnet.