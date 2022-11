Das machen die DSDS-Gewinner heute!

Den Sieg der 3. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" hat sich Tobias Regner (36) gesichert. Startete mit seiner Debüt-Single "I Still Burn" total durch. Doch nach ein paar Jahren wurde es ruhiger um ihn. Er macht bis heute Musik und zwar mit seinen Band-Kollegen Ben Mörtl (Bass), Rupert Hagenauer (Gitarre) und Regners Bruder Michael („Michi“) Regner am Schlagzeug. Nebenbei unterrichtet er an zwei Volkshochschulen Gitarre. Sound on!