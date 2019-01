DSDS 2019: Gibt es schon eine geheime Favoritin?

Die neue Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar “ ist gerade erst gestartet und schon gibt es eine heimliche Favoritin. Krass! Wer Dieter Bohlen , Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti so geflasht hat, erfahrt ihr hier:

Die Rede ist von Alicia Awa-Beissert (21). Und jetzt kommt’s: Sie wollte eigentlich gar nicht zu DSDS gehen. Ganz anders ihre Mutter. Die wünscht sich sehr, dass Alicia etwas aus ihrer Stimme macht. Also hat sie ihre Tochter überredet, sich der DSDS-Jury zu stellen. Und zwar mit einem ganz schön heftigen Ultimatum. „Entweder du gehst endlich zu DSDS, oder du musst dir eine eigene Wohnung suchen.“ Das hat Alicia überzeugt!

Alicia ist jetzt schon Favoritin auf den DSDS-Titel 2019

Und die überzeugte die DSDS-Jury sofort von ihrem Talent. Legte mit ihrer Performance von „Stay” von Rihanna ft. Mikky Ekko einen hammermäßigen Auftritt hin.Dieter geriet sofort ins schwärmen: „Du siehst aus wie ein Star. Deine Ausstrahlung, wie du dich bewegst, ultimativ. Das kann man nicht besser machen, auch das Styling. Bei dir stimmt alles. On top kannst du auch noch mega singen. Auch DSDS-Jury-Neuling Pietro Lombardi war ganz aus dem Häuschen: „Das ist DSDS, genau das. Du strahlst und hast eine mega Stimme.“ Hin und weg war auch Erfolgssänger Xavier Naidoo: „Ich bin kaputt, ich habe fast geweint. Das hast du super gesungen, Wahnsinn. Dafür bin ich hier.“ Das einzige Girl in der diesjährigen DSDS-Jury Oana gab ihr schließlich die goldene CD und damit das Ticket zum Auslands-Recall nach Thailand. „Ich bin auch sprachlos. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein schöneres Wesen gesehen habe. Das sage ich dir als Frau: du kommst hier rein und ich denke: WOW! Man kann suchen, aber da gibt es einfach nichts, was bei dir nicht stimmt. Großartig. Tolle Performance, “ erklärt die Profitänzerin. Wow, damit ist klar, dass Alicia-Awa auf jeden Fall Chancen auf den Sieg bei DSDS 2019 hat!

Diese Kandidaten sind außerdem im Recall

Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen

Stephanie Rios-Saab (30) aus Berlin

Christina Horn (29) aus Aalen

Nico Specht (23) aus Mannheim

Cansel Bakay (19) aus Eppstein

Angelina Mazzamurro (21) aus Erwitte

Lisa Vuoso (29) aus Saarbrücken