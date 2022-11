Die traurigsten Serien-Momente: Riverdale – Überraschender Tod

“Riverdale” hat viele Schock-Momente zu bieten. Doch es ist ein besonderer Augenblick, der über die Tragik der Serie hinausgeht: Der Tod von Fred Andrews. Denn hinter dem Serien-Tod steht der reale Tod des Schauspielers Luke Perry!

In der Serie gehörte Andrews zu den Figuren, die die Moral aufrechterhielten und ein Vorbild für Archie (KJ Apa) & Co. waren. Und eben diese Rolle war für die Serie so wichtig, dass sie viel länger als nur drei Staffeln dabei sein sollte. Das Schicksal aber entschied anders: Am 4. März 2019 verstarb Luke Perry im Alter von 52 Jahren in Folge eines schweren Schlaganfalls.

Eine Tragödie, die auch Andrews Tod in der Serie zu Folge hatte: Andrews verstarb in der ersten Folge der vierten „Riverdale“ Staffel in Folge eines Verkehrsunfalls … Tränen bei allen Zuscher*innen ABSOLUT garantiert! 😢