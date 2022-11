Die traurigsten Serien-Momente: Stranger Things – Wills Wutanfall

Freundschaft – das ist die Superkraft, die die „Stranger Things“-Clique zusammenhält und sie gegen fiese Menschen und schlimme Monster bestehen lässt. Es scheint NICHTS zu geben, das die Clique um Elfie (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) & Co. nicht gemeinsam besiegen könnte.

Und so ist es ein bestimmter Moment, der Fans der Netflix-Serie das Herz bricht: Nach drei Staffeln ist es vor allem Will (Noah Schnapp), der besonderes Leid erfahren musste. Erst wurde er in die monströse Parallel-Welt entführt, dann vom Demogorgon besessen – und zurück in der Realität bei seinen Freunden ist auch alles anders:

Während Will seine verlorene Kindheit mit Spielen und seinen Freunden nachholen will, sind die anderen daran nicht (mehr) interessiert. Alle konnten erwachsen(er) werden – und Will bleibt allein zurück. In einem Akt der Wut, Verzweiflung und Einsamkeit zerstört er das Lager der Clique im Wald. Erinnerungen an eine glückliche Kindheit quälen ihn – ihm wird klar: alles ist anders. Jetzt scheint er allein. Und die Freundschaft hat einen tiefen Riss bekommen.