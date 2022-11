Die traurigsten Serien-Momente: Haus des Geldes – Tokios Good Bye

Tokio (Úrsula Corberó) gehört zu den Charakteren, die Fans der Netflix Serie „Haus des Geldes“ gespalten zurück lässt. Manche lieben sie – andere finden sie einfach nur anstrengend. Doch obwohl die Gangster Lady im Leben oft falsche Entscheidungen trifft – eines kann man ihr nicht vorwerfen: dass sie sich nicht selbst treu sei.

Und so ist Tokyos Ende auch eine der dramatischsten Szenen der Serie, die sogar den Tod von Nairobi in den Schatten stellt. Mit dem Rücken an der Wand, bedroht vom knallharten Einsatz-Kommando der Polizei, das die Gangster Bande in der Bank dingfest machen – und wenn nötig auch töten – soll, opfert Tokyo ihr Leben, damit ihre Freunde und ihre Liebe Rio noch eine Chance haben, zu entkommen… Da mussten sogar Tokyo-Gegner echt schlucken!