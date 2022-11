Die traurigsten Serien-Momente: Superatural – Sam ist ein Monster

Egal was – Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) sind nicht nur Brüder, sondern das perfekte Team. Klar, die zwei streiten auch gern. Aber es scheint über 15 Staffeln der Serie keinen Zweifel daran zu geben, dass die beiden wirklich ALLES überstehen können. Naja FAST keinen Zweifel. Denn in einer Szene der Folge „Wenn der Damm bricht“ (Staffel 4) dreht sich alles um Sam, der Dämonenblut in sich hat – und daraufhin dunkle Eigenschaften entwickelt.

Dean sperrt seinen Bruder ein und sucht nach einem Weg ihm zu helfen. Sam beginnt zu halluzinieren. Unter anderem machen ihm (eingebildete) Beschimpfungen von Dean zu schaffen. Und ein Satz bricht ihm das Herz: „Du bist ein Monster! Du warst schon immer ein Monster!“ – Auch wenn sich diese Szene „nur“ in Sams Kopf abspielt und Dean das wohl nie wirklich sagen würde, macht Sam dieser Satz total fertig. Sein Bruder steht nicht mehr hinter ihm und sieht ihn als Feind. Als Monster… eine schlimme Szene die Sam – und alle Fans – traurig macht!