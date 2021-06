"Supernatural"-Drama auf Twitter: "Ich bin erschüttert"

Die Vorfreude war für die „Supernatural“-Fans nicht lange unschuldig: Nachdem klar wurde, dass Schauspieler Jensen Ackles zusammen mit seiner Frau Danneel eine Prequel-Serie produzieren wird („The Winchesters“) waren Fans begeistert! Die Serie wird sich um die Vorgeschichte von „Supernatural“ drehen und Jensen, der in der Originalserie Dean Winchester spielte, wird eine Erzählrolle einnehmen. Die Show wird die Geschichte von Dean und Sams (Jared Padalecki) Eltern John und Mary erzählen. Soweit, so gut. Auf Twitter meldete sich aber nun Padalecki zu Wort, der offenbar von all diesen Plänen zum allerersten Mal hörte. Ehm, was? „Supernatural“ hatte beide Schauspieler in der Hauptrolle, eigentlich ging man davon aus, dass sie sich leiden können. Umso seltsamer wirkt der Move von Ackles nun. Was ist dran an dem ganzen Drama?

Gute Horrorfilme - die Top 27 der gruseligsten Movies

„Ich bin erschüttert“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auf Twitter postete Padalecki einen Artikel, der Ackles Pläne für die Prequel-Serie vorstellt mit den Worten: „Dude. Ich freue mich für dich. Ich wünschte, ich hätte es auf andere Weise erfahren, als über Twitter. Ich freue mich drauf, es zu sehen, aber es nervt, dass Sam Winchester keinerlei Rolle darin haben wird.“ Wie kann das angehen? Padalecki und Ackles standen 15 Jahre lang vor der Kamera für „Supernatural“. Kann es wirklich sein, dass er in nicht einem Gespräch zu der Prequel-Serie dabei war? Von der ersten Idee bis hin zur Vorstellung der Serie im Studio bis jetzt? Ein Fan kann das nicht glauben: „Das MUSS ein schlechter Witz sein. Hallo @jarpad @jensenAckles das kann nicht sein, wir rasten aus.“ Die Antwort von Padalecki ließ nicht lange auf sich warten: „Nein, ist es nicht. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ich bin erschüttert.“ Nicht nur du, Padalecki, nicht nur du! 😱

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ist es wirklich kein Joke?

Die Fans sind mindestens genauso entsetzt wie Padalecki und die Diskussionen unter beiden Posts laufen heiß. Viele wenden sich schon jetzt von der Prequel-Serie ab, sollte sich Ackles Aktion als wahr erweisen. Andere geben zu bedenken, dass Twitter für Diskussionen über Ereginisse hinter den Kulissen nicht der richtige Ort ist. Wieder andere verweisen auf ein Video vom März diesen Jahres: Bei einer „Supernatural“-Convention sprach Ackles über ein zukünftiges „Supernatural“-Projekt, dass er mit seiner Frau angehen würde und Padalecki betonte, dass er am Start sein würde. „Ich werde auf jeden Fall bei Jensen und Ds [Danneel] neuer Show dabei sein“, sagt Padalecki in diesem Video. Natürlich ist nicht klar, ob Ackles wirklich über die Prequel-Show in dem Video sprach und ebenfalls ist unklar, ob Padalecki nach der Convention einfach nie wieder etwas zu diesem Projekt gehört hatte – aber wir sind vorsichtig mit Mutmaßungen. Die beiden sind bekannt dafür, dass sie es GELIEBT haben, sich bei den Dreharbeiten von „Supernatural“ zu veralbern und sich Streiche zu spielen. Und das könnte einer davon sein, also für alle Fans da draußen: Bleibt cool. Wartet ab. Wir bleiben dran. 😂

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->