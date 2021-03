"The Vampire Diaries": 10 Serien-Fehler, die keinem Fan aufgefallen sind

Drama, Intrigen und unsterbliche Liebe. "The Vampire Diaries" ist eine Vampir- und Werwolf-Serie, die mehr verspricht, als man in Worte fassen kann. In acht Staffeln gab es unglaubliche "WTF" und Gänsehaut pur Momente. Viele Ereignisse hat man nicht kommen sehen und somit war jede Folge jeder Staffel ein Genuss. Doch es gab auch Augenblicke, die etwas weniger Sinn ergeben haben. Wir haben hier 10 Serien-Fehler, auf die manche Fans heute noch nicht gekommen sind. Sind sie dir aufgefallen? 🤔