Die traurigsten Serien-Momente: The Simpsons – Maggies fehlende Bilder

Die Simpsons stehen für Spaß, schrägen Humor – aber vor allem für Familien-Zusammenhalt. So ist besonders die Folge „Und Maggie macht 3“ aus der sechsten „The Simpsons“ Staffel eine Folge, die Fans der Serie die Tränen in die Augen getrieben haben wird.

Denn vor Maggies Geburt konnte Homer seinen Job im Kernkraftwerk an den Nagel hängen um seinen Traum, in der Bowling Alley zu arbeiten, leben zu können. Leider bedeutet Maggies Geburt dann aber, dass Homer zu Burns und den Brennstäben zurückkehren muss um die Familie ernähren zu können. Und prompt fehlen Bilder von der kleinen Maggie in allen Familien-Alben. Warum? Ist Homer böse über die Geburt seiner Kleinen?

Natürlich nicht! Denn alle Bilder von Maggie hängen an seinem Arbeitsplatz im Kernkraftwerk – mit dem Spruch „Mach es für sie“! SCHLUCHTZ!