"Das Internat": Welcher Charakter passt zu dir? (Psychotest)

#ReelLove: Instagram, Joyn und BRAVO starten Kampagne zur 3. Staffel "Das Internat"

Die erste Liebe, das erste Mal, der erste Herzschmerz: Das macht das Leben zwischen Schule und Familie so aufregend. Es geht um unentdeckte Gefühle, Selbstfindung, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Selbstbewusstsein - Themen, die sowohl Instagram als auch Bravo sehr wichtig sind. Zum Staffelstart von "Das Internat" starten Bravo, Instagram und Joyn unter dem Hashtag #ReelLove eine gemeinsame Aktion für mehr Respekt, freie Liebe und Toleranz und gegen Diskriminierung. Genau diese Themen spielen nicht nur in der 3. Staffel von "Das Internat" eine wichtige Rolle, sondern sollten auch auf Instagram und in der ganzen Welt gelebt werden. Deswegen werdet ihr auf bravo.de, unserem Instagram-Account @bravomagazin und in unserem Heft immer wieder Artikel und Videos mit den "Das Internat"-Stars entdecken. Ihr erkennt die Inhalte an dem Regenbogenlogo von unserem Titelbild. #ReelLove

Dieser „Das Internat“-Charakter passt zu dir!

Das Startdatum der 3. Staffel von "Das Internat" ist zwar schon etwas länger bekannt, übermorgen (25.10.) startet die neue Staffel aber nun endlich. Neue Drehorte, neue Themen, die die Schüler*innen beschäftigen und unterschiedliche Wandlungen der Charaktere stehen auf dem Plan. In abwechslungsreichen 24 Folgen wird die Fanbase von "Das Internat" also mit genug neuem Futter versorgt. Aber hast du dich schon einmal gefragt, welcher der coolen Serien-Charaktere von "Das Internat" zu dir passt? Einige der Schauspieler*innen haben uns die ein oder andere Frage beantwortet und nun kannst du den ultimativen "Das Internat"-Psychotest machen. Viel Spaß dabei! ⤵️

