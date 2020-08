"Das Internat": Coole Besetzung

Uuuund Cut. Heute war der letzte Drehtag der neuen Serie "Das Internat". Und das, obwohl die Produktion erst vor zwei Wochen gestartet ist. Nicht nur das deutet darauf hin, dass "Das Internat" keine ganz normale Serie ist. Statt Schauspieler*innen spielen in der neuen Produktion nämlich all unsere Lieblings-Influencer*innen mit: Chany Dakota, Leoobalys, Mario Novembre, Payton R., Nathan Goldbath, Nika Sofie, Lisa Küppers, Lukas White, Luana Knöll und viele mehr! Schauspielerin Sonya Kraus ist in der Serie als Lehrerin am Start. Auf den Insta-Pics ist zu sehen: Die Crew versteht sich blendend! Die Content Creator*innen posten Eindrücke vom Set, vom Schauspiel-Coaching und aus den Pausen. Die Fans sind gehypet: "Die muss einfach nur krass werden, die Serie. Es sind die besten Leute am Start", schreib ein Fan auf Instagram.

"Das Internat": Alle Infos

Worum es in der Serie "Das Internat" genau gehen wird, ist noch nicht bekannt. Auf dem Instagram-Account der Serie (@das.internat) werden jedoch fast täglich Eindrücke von den Drehtagen gepostet. Darauf ist zu erkennen: Die Serie spielt in Cleebronn auf dem Michaelsberg. Natürlich interessiert die Fans brennend, wo die Serie zu sehen sein wird. Payton verriet in ihrer Insta-Story: Die Serie wird auf Joyn laufen! Übrigens nicht die erste Influencer-Serie, die bei Joyn an den Start geht. Auch die YouTuber DagiBee, iBlali, Aaron Troschke & Co. sind derzeit in einer neuen Serie auf der Plattform zu sehen. Wann die erste Folge von "Das Internat" läuft, wurde noch nicht verraten. In der Insta-Bio der Serie steht lediglich "SOON !" (BALD!) Wir sind gespannt und halten euch mit allen Infos rund um die Serie auf dem Laufenden!

